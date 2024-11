Unentschieden gegen TSV Hannover-Burgdorf: Aufsteiger SG BBM Bietigheim holt ersten Heimpunkt

1 Umkämpftes Duell in Bietigheim: Der beste SG-Werfer Dominik Claus versucht sich gegen die TSV-Abwehr durchzusetzen. Foto: //Baumann

Dass die SG BBM Bietigheim in der Handball-Bundesliga mithalten kann, hat sie in dieser Saison schon mehrfach bewiesen. Nun hat der Aufsteiger mit dem 28:28 gegen die TSV Hannover-Burgdorf auch den ersten Heimpunkt eingefahren.











Was für eine dramatische Crunchtime in der Ege-Trans-Arena: Beim 28:28 (15:15) zwischen der SG BBM Bietigheim und der TSV Hannover-Burgdorf hatten beide Handball-Bundesligisten mehrfach die Chance, die Partie für sich zu entscheiden. Aufgrund einer 27:25-Führung war die SG BBM sechs Minuten vor Schluss näher dran am Sieg, andererseits hatte Hannover Sekunden vor Schluss noch einmal den Ball – ohne zu treffen.

„Vor dem Spiel hätten wir den Punkt genommen und auch jetzt werden wir ihn feiern", sagte SG-Kreisläufer Jonathan Fischer bei Dyn. Nach zuvor vier Heimniederlagen (gegen Rhein-Neckar Löwen, VfL Gummersbach, TBV Lemgo Lippe und Füchse Berlin) verbuchte Bietigheim damit den ersten Zähler in der heimischen Arena. Auswärts hatte das Team von Trainer Iker Romero dagegen schon dreimal gewonnen, in Eisenach, Potsdam und Wetzlar. Lesen Sie auch „Gerechtes Unentschieden" „Das war ein gerechtes Unentschieden. Wir sind fahrlässig und unsouverän mit unseren Großchancen umgegangen", sagte TSV-Coach Christian Prokop, der den Gegner lobte: „Die SG hat diszipliniert gespielt. Mit Mann und Maus verteidigt und Daniel Rebmann hat am Ende sehr gut gehalten." Beste Werfer für die SG waren Dominik Claus (6), Jonathan Fischer (5) und Tom Wolf (5/3), für die TSV trafen die Nationalspieler Renars Uscins (11) und Justus Fischer (7) am besten. Weiter geht es für Bietigheim am kommenden Donnerstag (19 Uhr) gegen den SC DHfK Leipzig. Dann soll nach dem ersten Heimpunkt der erste Heimsieg folgen. Torschützen SG BBM Claus (6), Wolf (5/3 Siebenmeter) Jonathan Fischer (5), Vlahovic (3), de la Peña (2), Strosack (2), Hermann (2), Nicolaus (1), Wiederstein (1), Pfeifer (1). TSV Uscins (11), Justus Fischer (7), Kulesh (3), Poulsen (2), Steinhauser (2), Edvardsson (1), Gerbl (1), Stutzke (1), Termine Pflichtspiele

1. VfL Potsdam – SG BBM Bietigheim 26:28, SG BBM – Rhein-Neckar Löwen 25:33, ThSV Eisenach – SG BBM 32:35, SG BBM – VfL Gummersbach 30:32, SG BBM – ThSV Eisenach (26:31/DHB-Pokal, zweite Runde), MT Melsungen – SG BBM 26:24, SG BBM – TBV Lemgo Lippe 23:28, Frisch Auf Göppingen – SG BBM 30:25, SG BBM – Füchse 24:38, HSG Wetzlar – SG BBM 21:26, SG BBM – TSV Hannover-Burgdorf 28:28, SG BBM – SC DHfK Leipzig (21. November, 19 Uhr), SC Magdeburg – SG BBM (1. Dezember, 16.30 Uhr), HC Erlangen – SG BBM (5. Dezember, 19 Uhr), SG BBM – TVB Stuttgart (9. Dezember, 19.30 Uhr), SG BBM – HSV Hamburg (14. Dezember, 19 Uhr), THW Kiel – SG BBM (22. Dezember, 16.30 Uhr), SG Flensburg-Handewitt – SG BBM (27. Dezember, 19 Uhr). (jüf)