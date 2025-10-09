Uneinigkeit in Wolfsölden: Eigentümerin stellt sich quer – Dorf bleibt ohne Hochwasserschutz

Der Affalterbacher Teilort Wolfsölden (Kreis Ludwigsburg) versinkt nach Starkregen regelmäßig im Schlamm. Der Bau eines Rückhaltebeckens scheitert am Nein einer Partei.
Das Dorf Wolfsölden leidet regelmäßig unter Hochwasser, sobald heftiger Starkregen fällt: Zuletzt ergossen sich Schlammmassen in den Jahren 2019 und 2024 in dem tief gelegenen Ortsteil von Affalterbach. Die Gemeinde will daher ein Rückhaltebecken bauen – doch sie scheitert daran, dass ein Grundstückseigentümer den Verkauf verweigert. Was steckt hinter den misslungenen Verhandlungen?