Mirja du Mont wagt das Experiment Dschungelcamp, um sich einer ganz persönlichen Herausforderung zu stellen. So reagierten ihre Kinder, als die 49-Jährige sie um "Erlaubnis" bat.

Mirja du Mont (49) zieht in wenigen Tagen in das Dschungelcamp und will die Show als ganz persönliches Experiment nutzen: Sie möchte mit ihrer Vergangenheit und ihren Ängsten aufräumen. Bevor sie der Herausforderung zustimmte, suchte sie das Gespräch mit ihren wichtigsten Vertrauten: ihren Kindern - und die Reaktion fiel eindeutig aus.

"Meine Tochter hat gesagt, sie würde sofort mit in den Dschungel gehen", offenbart Mirja du Mont im Interview mit RTL. Angst um ihre Mutter hätten die 24-Jährige und ihr 19-jähriger Bruder dabei nicht, da sie sie als eine Frau kennen, die sich zu wehren weiß. Zudem vertrauen sie auf die Erfahrung ihrer Mutter, die bereits einige Projekte unter extremen Bedingungen wie die Sendung "Auf der Flucht" überstanden hat.

Und Ex-Ehemann Sky du Mont (78)? Hier herrscht offenbar eine klare berufliche Distanz: "Der fragt mich ja auch nicht, was er machen möchte. Also beruflich, deshalb muss ich das auch nicht fragen", so Mirja du Mont. Privat haben die beiden aufgrund ihrer Kinder auch zehn Jahre nach der Trennung noch eine gute Beziehung, in der sie offen über ihre Gefühle reden.

Darum zieht Mirja du Mont ins Dschungelcamp

Hinter dem Einzug in das Camp steckt für Mirja du Mont ein weit tieferliegender Grund als bloße Abenteuerlust. Die 49-Jährige möchte den Dschungel nutzen, um mit ihren eigenen Ängsten aufzuräumen, nachdem sie infolge eines schweren Hörsturzes lange Zeit unter einer massiven Panikstörung litt.

Sie sieht die Show als eine Chance, anderen Betroffenen Mut zu machen: "Wenn einer schon da sitzt von den Zuschauern und sagt: 'Hey, ich leide unter der gleichen Krankheit (...) und dann sagt: 'Hey, die geht auch noch in den Dschungel und traut sich das. Unser Leben ist hier nicht vorbei.'" Dabei wolle sie bewusst keine Rolle spielen und sich den Menschen absolut real zeigen.

Obwohl sie sich selbst als eitel bezeichnet und deshalb ein Make-up als Luxusartikel mitnimmt, ist ihr Ziel der sportliche Erfolg. Sie tritt an, um das Camp als Dschungelkönigin zu verlassen und sich selbst zu beweisen, dass sie die nötige Kraft besitzt, um bis zum Ende durchzuhalten.

Die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft ab dem 23. Januar 2026 um 20:15 Uhr live auf RTL und RTL+.