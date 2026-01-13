Mirja du Mont wagt das Experiment Dschungelcamp, um sich einer ganz persönlichen Herausforderung zu stellen. So reagierten ihre Kinder, als die 49-Jährige sie um "Erlaubnis" bat.
Mirja du Mont (49) zieht in wenigen Tagen in das Dschungelcamp und will die Show als ganz persönliches Experiment nutzen: Sie möchte mit ihrer Vergangenheit und ihren Ängsten aufräumen. Bevor sie der Herausforderung zustimmte, suchte sie das Gespräch mit ihren wichtigsten Vertrauten: ihren Kindern - und die Reaktion fiel eindeutig aus.