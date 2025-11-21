Seit bald zehn Jahren ist kein "Turtles"-Live-Action-Film mehr erschienen. Das könnte sich jedoch bald ändern, denn Paramount soll eine neue Reihe planen. Der Produzent scheint bereits so gut wie gefunden.
Mit "Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows" ist im Jahr 2016 die bisher letzte Live-Action-Verfilmung rund um die beliebten Kampfschildkröten erschienen. Nachdem der Film mit einem kolportierten Budget von rund 135 Millionen US-Dollar an den Kinokassen aber nur weltweit 245 Millionen Dollar eingespielt hat, wurde es diesbezüglich ruhig um die "Turtles". Jetzt möchte Paramount dem Franchise offenbar eine komplett neue Live-Action-Filmreihe spendieren. Das berichtet zumindest das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter".