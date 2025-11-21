Seit bald zehn Jahren ist kein "Turtles"-Live-Action-Film mehr erschienen. Das könnte sich jedoch bald ändern, denn Paramount soll eine neue Reihe planen. Der Produzent scheint bereits so gut wie gefunden.

Mit "Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows" ist im Jahr 2016 die bisher letzte Live-Action-Verfilmung rund um die beliebten Kampfschildkröten erschienen. Nachdem der Film mit einem kolportierten Budget von rund 135 Millionen US-Dollar an den Kinokassen aber nur weltweit 245 Millionen Dollar eingespielt hat, wurde es diesbezüglich ruhig um die "Turtles". Jetzt möchte Paramount dem Franchise offenbar eine komplett neue Live-Action-Filmreihe spendieren. Das berichtet zumindest das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter".

Die "Turtles" sollen "sonicifiziert" werden Als Produzent für den Neustart soll sich demnach bereits Neal H. Moritz (66) in entsprechenden Verhandlungen befinden. Moritz ist nicht nur unter anderem als Produzent der beliebten "Fast & Furious"-Reihe bekannt, sondern auch als einer der Köpfe hinter den erfolgreichen Videospielverfilmungen zu "Sonic the Hedgehog" mit James Marsden (52) und Jim Carrey (63).

Paramount plant die "Turtles" zu "sonicifizieren", haben demnach mehrere anonyme Quellen erklärt. "Wenn du 'Sonic' willst, holst du den Typen, der 'Sonic' gemacht hat", wird ein Insider zitiert. Gemeint ist damit demnach, dass die neuen "Turtles"-Filme sich am Erfolg der angesprochenen "Sonic"-Reihe, in der bislang drei Filme erschienen sind, orientieren sollen. Zusammen haben sie weit über eine Milliarde US-Dollar eingespielt. Paramount wolle auch die "Turtles"-Filme so aufbauen, dass sie bei jüngeren und älteren Zuschauerinnen und Zuschauern, sowie bei einem männlichen und weiblichen Publikum Gefallen finden.

Megan Fox (39) dürfte dann in den kommenden Filmen wohl nicht mehr dabei sein. Die Schauspielerin hatte in "Out of the Shadows" und im rund zwei Jahre zuvor erschienenen Vorgänger "Teenage Mutant Ninja Turtles" noch April O'Neil verkörpert. Die Rolle der mit den Kampfschildkröten befreundeten Reporterin wird dann wohl ein anderer Star spielen, wenn es sich wirklich um eine komplett neue Reihe handelt.