Und viele weitere Stars: Madonna holt Kate Moss für das größte Musikvideo aller Zeiten

Sechs Bühnen, Hunderte Mitarbeiter und ein Cast voller Stars: Madonna dreht im Westen Londons ihr bisher aufwendigstes Musikvideo. Stars wie Kate Moss und Benedict Cumberbatch kamen unter strengster Geheimhaltung ans Set.

Die Queen of Pop kommt zurück - und sie spart offenbar nicht an Superlativen. Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, arbeitet Superstar Madonna (67) derzeit im Westen Londons an einem Projekt, das alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen soll. Für die erste Single ihres kommenden Albums "Confessions On A Dance Floor Part 2" holt sie sich hochkarätige Unterstützung aus Hollywood und der Modewelt.

Während "Game of Thrones"-Schauspielerin Gwendoline Christie (47) ganz offen am Set zu sehen war, verlief die Ankunft der anderen Co-Stars deutlich diskreter. "The Sun" zufolge wurden Supermodel Kate Moss (52) und Schauspielstar Benedict Cumberbatch (49) unter strengster Geheimhaltung in abgedunkelten Fahrzeugen direkt ans Set gefahren. "Ihre Szenen wurden am vergangenen Donnerstag im Verborgenen gefilmt", so eine Quelle aus dem Produktionsumfeld.

Ein Set der Superlative

Nach Angaben von Insidern ist es Madonnas bisher aufwendigste Produktion. Auf sechs Bühnen und mit einer Crew aus Hunderten von Mitarbeitenden entstand ein kontrastreiches Setting. Besonders opulent präsentiert sich ein Teil des Sets mit massiven Marmorsäulen, einer eigenen Bar und Wänden voller wertvoller Kunstwerke.

Im krassen Gegensatz dazu steht eine Lagerhalle im Rave-Stil. Dort soll ein Madonna-Stuntdouble zunächst einen dramatischen Autounfall inszeniert haben, ehe das Setting in eine ausgelassene Party-Location übergeht. Statisten, die von der Decke hängen, verleihen der Szene offenbar eine surreale und energiegeladene Note.

Auch Madonnas persönliche Anforderungen am Set unterstreichen ihren Status als Perfektionistin. Ihr Trailer soll konstant auf exakt 28 Grad temperiert gewesen sein, während meterlange Kleiderstangen mit exklusiven Entwürfen von Dolce & Gabbana bereitstanden. Die Zusammenarbeit mit dem italienischen Designer-Duo ist kein Zufall: Madonna ist das aktuelle Gesicht der Kampagnen für 2025 und 2026 und sorgte erst kürzlich in der Front Row der Mailänder Modewoche für Aufsehen. Die Dreharbeiten dauerten bis tief in die Nacht an, wobei der Cast oft von 16:00 Uhr nachmittags bis 02:00 Uhr morgens vor der Kamera stand.

Musikalisches Comeback

Mit "Confessions On A Dance Floor Part 2" greift Madonna den Titel ihres Kultalbums von 2005 wieder auf. Das dazugehörige Video soll den Beginn einer "neuen Ära" markieren - mit spektakulären Stunts, visuellen Überraschungen und einem Konzept, das bewusst Grenzen auslotet. Zugleich handelt es sich um ihr erstes Studioalbum seit "Madame X" von 2019.