Und viele weitere Stars: Madonna holt Kate Moss für das größte Musikvideo aller Zeiten

Sechs Bühnen, Hunderte Mitarbeiter und ein Cast voller Stars: Madonna dreht im Westen Londons ihr bisher aufwendigstes Musikvideo. Stars wie Kate Moss und Benedict Cumberbatch kamen unter strengster Geheimhaltung ans Set.
Die Queen of Pop kommt zurück - und sie spart offenbar nicht an Superlativen. Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, arbeitet Superstar Madonna (67) derzeit im Westen Londons an einem Projekt, das alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen soll. Für die erste Single ihres kommenden Albums "Confessions On A Dance Floor Part 2" holt sie sich hochkarätige Unterstützung aus Hollywood und der Modewelt.