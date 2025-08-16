Und täglich grüßt das Murmeltier-Stars: Margaret Qualley möchte Andie MacDowell und Bill Murray verkuppeln

Einen besonderen Liebesplan hat Margaret Qualley für ihre berühmte Mutter Andie MacDowell gefasst. Nachdem sie am Rande einer TV-Show auf deren ehemaligen "Und täglich grüßt das Murmeltier"-Kollegen Bill Murray traf, kam sie auf die Idee, die beiden zu verkuppeln. Ob daraus wirklich etwas wird?
Margaret Qualley (30) möchte ihre Mutter Andie MacDowell (67) gerne mit Bill Murray (74) verkuppeln. Die beiden Schauspieler arbeiteten einst zusammen für den Filmklassiker "Und täglich grüßt das Murmeltier". Wie Qualley in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon (50) verriet, leben die ehemaligen Co-Stars inzwischen in derselben Stadt. Die Sache könnte jedoch einen Haken haben: Denn MacDowell und Murray sollen sich alles andere als gut verstehen.