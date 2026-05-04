Und Selfie mit Miranda Kerr: Katy Perry zeigt romantische Momente mit Justin Trudeau

Katy Perry gewährt auf Instagram einen privaten Einblick in ihre Beziehung zu Justin Trudeau. Die Sängerin teilte mehrere intime Schnappschüsse. Auch ein Selfie mit der Ex von Orlando Bloom ist dabei.

Katy Perry (41) gewährt ihren Fans einmal mehr einen sehr persönlichen Einblick in ihr Privatleben - und vor allem in ihre Beziehung zu Justin Trudeau (54). In einem neuen Instagram-Post teilt die Sängerin eine Reihe von Schnappschüssen, die sie vertraut und entspannt an der Seite des ehemaligen kanadischen Premierministers zeigen.

Katy Perry teilt private Fotos mit Justin Trudeau Unter dem Titel "April showers bring May flowers" teilte Perry am 2. Mai ein 17-teiliges Foto- und Video-Karussell. Darin enthalten sind gleich mehrere intime Aufnahmen des Paares. Auf einem Bild stehen Perry und Trudeau gemeinsam am Meer und blicken zusammen in die Ferne, auf einem anderen lehnt die Sängerin lächelnd ihren Kopf an seine Schulter.

Neben den romantischen Momenten gibt es auch humorvolle Details: So zeigt Perry etwa ein individuell gestaltetes Einmachglas mit der Aufschrift "Katy & Justin's Pop + Policy Pickles" - inklusive gemeinsamem Foto auf dem Etikett. Weitere Slides geben Einblicke in ihren Monat, darunter ein Video aus einem Flugzeug, eine Bastelarbeit in Form eines Schmetterlings und sogar eine Karateklasse für Kinder am Strand.

Patchwork-Selfie mir Miranda Kerr

Und noch ein weiteres Bild sticht heraus: Perry posiert entspannt für ein Selfie mit Miranda Kerr (43), die früher mit ihrem Ex-Verlobten Orlando Bloom (49) verheiratet war. Beide Frauen haben jeweils ein Kind mit dem Schauspieler: Kerr den gemeinsamen Sohn Flynn (15), Perry die Tochter Daisy Dove (5).

Von Bloom trennte sich die Sängerin 2023, nach rund sieben Jahren On-off-Beziehung. Im Juli 2025 gab es erstmals Gerüchte, dass Perry mit Justin Trudeau liiert sei. Im Dezember desselben Jahres machten die Sängerin und der Politiker ihre Beziehung schließlich öffentlich und zeigen sich seither immer wieder gemeinsam als Paar.