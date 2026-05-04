Und Selfie mit Miranda Kerr: Katy Perry zeigt romantische Momente mit Justin Trudeau

Katy Perry gewährt auf Instagram einen privaten Einblick in ihre Beziehung zu Justin Trudeau. Die Sängerin teilte mehrere intime Schnappschüsse. Auch ein Selfie mit der Ex von Orlando Bloom ist dabei.
Katy Perry (41) gewährt ihren Fans einmal mehr einen sehr persönlichen Einblick in ihr Privatleben - und vor allem in ihre Beziehung zu Justin Trudeau (54). In einem neuen Instagram-Post teilt die Sängerin eine Reihe von Schnappschüssen, die sie vertraut und entspannt an der Seite des ehemaligen kanadischen Premierministers zeigen.