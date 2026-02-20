Schock an der Berliner Schaubühne: Während einer "Richard III."-Aufführung rutschte Hauptdarsteller Lars Eidinger ein Degen aus der Hand und traf eine Zuschauerin in der ersten Reihe am Kopf. Der Schauspieler brach die Vorstellung sofort ab. Am Freitag telefonierte er bereits mit der Verletzten.
Unfall bei der Aufführung von Shakespeares "Richard III." am Donnerstagabend an der Berliner Schaubühne: Schauspieler Lars Eidinger (50) verletzte eine Zuschauerin mit seinem Degen - und brach die Vorstellung daraufhin umgehend ab, wie die "Berliner Zeitung" zuerst berichtete. Das nicht beteiligte Publikum verließ die Schaubühne demnach ruhig und geordnet.