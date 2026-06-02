... und Gerechtigkeit für alle: Al-Pacino-Filmklassiker soll als Serie zu Netflix kommen

Der Justizklassiker "... und Gerechtigkeit für alle" mit Al Pacino aus dem Jahr 1979 soll als moderne Serie neu aufgelegt werden. Das Projekt befindet sich laut Branchenberichten bereits in Entwicklung. Der Produzent von "Der Mandant" ist beteiligt.
Netflix arbeitet an einer Serienadaption des Justizklassikers "... und Gerechtigkeit für alle". Der Film mit Al Pacino (86) in der Hauptrolle zählt zu den bekanntesten Gerichtsdramen der Filmgeschichte und könnte nun als moderne Serie neu aufgelegt werden.