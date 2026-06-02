... und Gerechtigkeit für alle: Al-Pacino-Filmklassiker soll als Serie zu Netflix kommen

Der Justizklassiker "... und Gerechtigkeit für alle" mit Al Pacino aus dem Jahr 1979 soll als moderne Serie neu aufgelegt werden. Das Projekt befindet sich laut Branchenberichten bereits in Entwicklung. Der Produzent von "Der Mandant" ist beteiligt.

Netflix arbeitet an einer Serienadaption des Justizklassikers "... und Gerechtigkeit für alle". Der Film mit Al Pacino (86) in der Hauptrolle zählt zu den bekanntesten Gerichtsdramen der Filmgeschichte und könnte nun als moderne Serie neu aufgelegt werden.

Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, befindet sich das Projekt derzeit in Entwicklung. Die Serie soll auf dem 1979 erschienenen Kinofilm basieren, in dem Pacino den idealistischen Anwalt Arthur Kirkland spielte. Dieser versucht, gegen ein korruptes Justizsystem anzukämpfen, gerät dabei jedoch zunehmend an seine Grenzen.

Für die Serienfassung zeichnen die Autoren Jeremy Miller und Dan Cohn verantwortlich. Laut der Projektbeschreibung soll die Neuinterpretation einen schonungslosen Blick auf das Leben eines engagierten Anwalts werfen, der sich in einem fehlerhaften Rechtssystem behaupten muss, bis die Situation schließlich eskaliert.

Produziert wird die Serie von Sony Pictures Television. Zu den ausführenden Produzenten gehört auch Ross Fineman, der bereits hinter der erfolgreichen Netflix-Serie "Der Mandant" steht. Da sich diese ihrem Ende nähert, könnte die neue Produktion künftig eine ähnliche Rolle im Programm des Streamingdienstes übernehmen.

Originalfilm war großer Erfolg

Der Originalfilm wurde von Norman Jewison inszeniert und von Valerie Curtin sowie Barry Levinson geschrieben. Neben Pacino gehörten unter anderem Jack Warden und John Forsythe zur Besetzung. An den Kinokassen war der Film ein großer Erfolg: Bei Produktionskosten von rund vier Millionen US-Dollar spielte er in Nordamerika mehr als 33 Millionen US-Dollar ein. Zudem erhielt er zwei Oscar-Nominierungen, darunter eine für Al Pacino als besten Hauptdarsteller.

Besonders berühmt wurde eine Gerichtsszene, in der Pacinos Figur mit einem emotionalen Ausbruch das gesamte Justizsystem anprangert - ein Moment, der bis heute zu den ikonischsten Filmszenen des Genres zählt.

Wann die Serienadaption bei Netflix erscheinen könnte, ist bislang noch nicht bekannt. Offiziell bestätigt wurde das Projekt von Netflix und Sony bisher nicht.