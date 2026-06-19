...und es wird noch wärmer: Hitzealarm im Westen – Wetterdienst ruft zur Vorsicht auf

Am Donnerstag war es bereits heiß, der Freitag legt noch eine Schippe drauf. Wo es wie warm wird - und für wen das besonders kritisch ist.
Offenbach - Es wird noch heißer - und es könnte gewittern: Am Freitag wird fast ganz Deutschland unter dem Einfluss der Hitze stehen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) weitete seine Hitzewarnungen auf alle Bundesländer aus - ausgenommen sind einige Gebiete an der Ostsee. Für mehrere Regionen Nordrhein-Westfalens, Niedersachsens und kleine Teile Hessens gilt von 11.00 bis 19.00 Uhr sogar eine Warnung vor extremer Hitze. Ein Überblick: