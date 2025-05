Unbeschadet durch die Krise: Allianz übersteht Naturkatastrophen und schwache Konjunktur

1 Die Allianz meldet trotz Krisenzeiten ein erfolgreiches Quartal nach dem anderen. (Archiv) Foto: Sven Hoppe/dpa

Die Allianz zählt in der langen Konjunkturflaute zu den Krisengewinnern. Auch Naturkatastrophen haben die Rekordergebnisse des Münchner Konzerns bisher nicht in Mitleidenschaft gezogen.











Link kopiert



München - Die Allianz widersteht sowohl Naturkatastrophen als auch der schwachen Weltkonjunktur: Im ersten Quartal wuchsen die Umsätze im Versicherungsgeschäft und in der Vermögensverwaltung um knapp 12 Prozent auf 54 Milliarden Euro, wie der Münchner Dax-Konzern mitteilte. Der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn sank zwar um zwei Prozent auf gut 2,4 Milliarden Euro, dies lag jedoch an einer großen Steuerrückstellung für den Verkauf des Allianz-Anteils an einem Gemeinschaftsunternehmen in Indien.