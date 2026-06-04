Unbemerkter Tod in Spanien: Deutscher lag wochenlang tot in seiner Wohnung auf Mallorca

Der Vermieter habe Alarm geschlagen, nachdem er länger nichts von seinem Mieter gehört und einen üblen Geruch wahrgenommen habe, der aus der Wohnung kam, hieß es. Feuerwehrleute verschafften sich daraufhin am Mittwoch mit Hilfe einer Leiter über den Balkon Zugang zu der Wohnung im zweiten Stockwerk. Woher der Mann in Deutschland stammte, der schon seit Jahren auf der Insel gelebt haben soll, wurde nicht mitgeteilt.