Unbeliebtes Schulfach: Gehört auch Cem Özdemir zu den „Mathe-Flaschen“?

1 Bald ist Stabübergabe: Özdemir, Kretschmann Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Mathematik könne man im Südwesten nicht abwählen, stichelte Cem Özdemir neulich gen Berlin. Hätte er das selbst gerne getan? Es war jedenfalls nicht sein Lieblingsfach.











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Bei Schulthemen war Winfried Kretschmann, auch als einstiger Lehrer, immer für pointierte Bemerkungen gut. Als voriges Jahr Viertklässler bei einem Mathematik-Leistungstest schwach abschnitten, mokierte sich der Ministerpräsident über die Mentalität der Deutschen. Im Bildungsbürgertum gebe es da eine ungute Tradition: „Wenn man in Mathe ein Flasche war, hat man das freimütig zugegeben.“ Da habe niemand die Nase gerümpft, „nur in Deutsch musste man gut sein“. In anderen Ländern habe das Fach dagegen einen deutlich höheren Stellenwert.