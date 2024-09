Unbeliebte Gäste in Remseck: 70 Tiere und überall Kot: Nilgans-Invasion am Neckarstrand

4 Das Foto zeigt nur einen Teil der derzeitigen Nilgans-Population in Remseck. Foto: Andreas Essig

Eigentlich ist der Neckarstrand in Remseck dafür gedacht, dass dort Menschen aus der Umgebung Erholung finden. Doch davon kann im Moment keine Rede sein. Mehr als 70 Nilgänse haben sich dort breitgemacht und verunreinigen alles.











Ein schöner Sandstrand zieht sich über gut hundert Meter am Neckar entlang. Niederlassen will sich dort aber kaum noch jemand – außer eben die gut 70 Nilgänse, die den Neckarstrand unweit des Remsecker Rathauses in Beschlag genommen haben und dort nun nach Vogelart alles mit ihren Ausscheidungen verunreinigen. Verglichen damit ist die Zahl der etwa zehn Nilgänse, die in Ludwigsburg-Hoheneck am renaturierten Flussufer zu finden sind, geradezu läppisch. Noch, muss man wohl sagen. Denn die Tiere breiten sich seit einigen Jahren überall in Wassernähe aus – und sind in kleiner Zahl auch schon am Schüsselessee im Blühenden Barock zu finden.