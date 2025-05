Unbekanntes China: Warum Chinesen ihre Weinreben vergraben

1 Jörg Philipp und Wasna Woo vor einer Kollektion chinesischer Weine. Foto:

Der Stuttgarter Jörg Philipp kennt chinesischen Wein wie kaum ein Zweiter. Ein Streifzug zwischen Anbaugebieten in der Wüste und eisigen Gebirgslandschaften.











Die chinesische Exportmaschinerie macht vielen Produzenten in aller Welt zu schaffen. Egal ob Stahl oder Elektroautos, Tomaten, Solarpaneele oder Saugroboter: chinesische Produkte sind überall, oft gar nicht schlecht, fast immer preiswert. Nicht so beim Wein. Und das, obwohl China nach Frankreich und Spanien die drittgrößte Anbaufläche von Reben sein Eigen nennt. An der Qualität der Erzeugnisse liegt das nicht unbedingt, sagt Jörg Philipp. Die Gründe liegen eher in einer Mischung aus Politik und Tradition im Reich der Mitte.