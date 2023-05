1 Wer für die Nachricht verantwortlich ist, wird derzeit noch ermittelt. Foto: Simon Granville

Ein Unbekannter hat am Montag eine Drohnachricht in einen Seminarraum geschrieben. Deshalb finden am Freitag alle Kurse online statt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In einem Nebengebäude der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg hat ein Unbekannter am Montag zwei Seminarräume verwüstet. In einem der Räume wurden Tische und Stühle umgeworfen, im anderen auf eine Leinwand „Amok 26. Mai“ geschrieben. Der Unterricht an der PH und Verwaltungshochschule hat deshalb am Donnerstag in Teilen online stattgefunden und soll am Freitag komplett ins Internet verlegt werden. „Die Drohungen werden grundsätzlich ernst genommen, Experten der Polizei sehen jedoch keine konkrete Gefährdung“, so der Polizeipressesprecher Steffen Grabenstein. Den Verantwortlichen ermittle die Polizei derzeit noch.