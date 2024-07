Unbekannter Toter: Mordkommission ermittelt nach Fund von totem Mann in Berlin

Mordkommission ermittelt nach Fund von totem Mann in Berlin

1 Wer der Tote ist, war zunächst unklar. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

Auf einem Gehweg in Berlin liegt ein lebloser Mann. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. Vieles zum Toten - und einem möglichen Mörder - ist noch unklar.











Link kopiert



Berlin - In Berlin-Moabit ist am Mittag ein lebloser Mann gefunden worden. Die Auffindesituation auf dem Gehweg in der Heidestraße deute auf ein Tötungsdelikt hin, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Nun ermittele eine Mordkommission im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Zuvor waren Reanimationsmaßnahmen bei dem Mann ohne Erfolg geblieben.