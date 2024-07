Unbekannter schießt von Roller: Schüsse an Tankstelle – Mann in Konstanz schwer verletzt

Schüsse an Tankstelle – Mann in Konstanz schwer verletzt

1 Eine erste Fahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Von einem Roller aus fallen an einer Tankstelle in Konstanz plötzlich mehrere Schüsse. Das Ziel: eine Menschengruppe. Ein Mann wird getroffen und schwer verletzt. Ein mögliches Motiv gibt Rätsel auf.











Ein Unbekannter hat an einer Tankstelle in Konstanz mehrfach auf eine Menschengruppe geschossen und dabei einen Mann schwer verletzt. Die Schüsse seien am frühen Morgen von einem fahrenden Roller aus abgegeben worden, teilte die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mit. Das Ziel war demnach eine kleine Menschengruppe. Ein Schuss traf einen 37-Jährigen. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, aber sei nicht in Lebensgefahr.