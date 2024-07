Unbekannte schlagen auf Baustelle in Ditzingen zu: Baugeräte aus Container gestohlen

1 Diebstahl auf Baustelle: Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Daniel Vogl

Unbekannte haben von einer Baustelle im Ditzinger Teilort Hirschlanden mehrere Maschinen und Arbeitsgeräte gestohlen. Wie die Polizei berichtet, brachen sie zwischen Montag, 16.30 Uhr und Dienstag, 7 Uhr, in einen Baucontainer in der Schwabstraße ein. Der Wert des Diebesgutes ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter: 0 71 56/4 35 20 oder per E-Mail an: ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.