Unbekannte Krankheit im Kongo: WHO: Viele Krankheit X-Patienten haben Malaria

WHO: Viele "Krankheit X"-Patienten haben Malaria

1 Die WHO hat möglicherweise neue Erkenntnisse zur mysteriösen Krankheit im Kongo. (Symbolbild) Foto: Moses Sawasawa/AP/dpa

In einer abgelegenen Provinz im Kongo starben zuletzt Hunderte Menschen. Die Zeichen verdichten sich, dass die Ursache dafür nicht auf eine neue gefährliche Krankheit zurückgeht.











Genf - Steckt doch Malaria oder eine andere bekannte Atemwegserkrankung hinter der "Krankheit X"? Nach der großen Sorge über eine neue, mysteriöse "Krankheit X" in der Demokratischen Republik Kongo mehren sich die Zeichen für eine Entwarnung: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in 10 von 12 medizinischen Proben von Patienten Malaria nachgewiesen.