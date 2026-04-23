Prinz Louis feiert seinen achten Geburtstag. Der Nachwuchsroyal erfreut nicht nur die Öffentlichkeit mit seinen frechen Auftritten, auch das Herz von Opa König Charles hat er längst erobert.
Ein starker Moment zwischen Prinz Louis (8) und seinem Großvater, König Charles III. (77), sorgte Anfang April bei den Osterfeierlichkeiten der Royals in Windsor für Aufmerksamkeit. Wie der "Mirror" berichtete, begrüßte Louis den Monarch vor dem Ostergottesdienst mit einem schlichten, aufrichtigen "Frohe Ostern". Augenzeugen zufolge war Charles sichtlich gerührt. Er tätschelte seinem Enkel, der heute seinen achten Geburtstag feiert, in einer ungewöhnlich zärtlichen öffentlichen Geste die Wange.