Prinz Louis feiert seinen achten Geburtstag. Der Nachwuchsroyal erfreut nicht nur die Öffentlichkeit mit seinen frechen Auftritten, auch das Herz von Opa König Charles hat er längst erobert.

Ein starker Moment zwischen Prinz Louis (8) und seinem Großvater, König Charles III. (77), sorgte Anfang April bei den Osterfeierlichkeiten der Royals in Windsor für Aufmerksamkeit. Wie der "Mirror" berichtete, begrüßte Louis den Monarch vor dem Ostergottesdienst mit einem schlichten, aufrichtigen "Frohe Ostern". Augenzeugen zufolge war Charles sichtlich gerührt. Er tätschelte seinem Enkel, der heute seinen achten Geburtstag feiert, in einer ungewöhnlich zärtlichen öffentlichen Geste die Wange.

Vielleicht lobte der Monarch den Jungen auch für sein Verhalten. Denn Louis ist bei großen royalen Anlässen eher für Frechheiten und unberechenbare Einlagen bekannt. Diesmal zeigte er sich ernst und diszipliniert. Gemeinsam mit seinen Eltern, Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44), sowie seinen Geschwistern Prinzessin Charlotte (10) und Prinz George (12) nahm er bei bestem Benehmen am Gottesdienst teil.

So nahe stehen sich Prinz Louis und König Charles

Dass Louis bei öffentlichen Auftritten gerne Grimassen schneidet und herumalbert, hat ihm allerdings nie jemand übel genommen. Der lebhafte kleine Royal, der hinter seinem Vater und seinen älteren Geschwistern an vierter Stelle der Thronfolge steht, soll sogar ein besonders enges Verhältnis zu König Charles haben. Schon sein Name dürfte für den Monarchen Bedeutung tragen: Royal-Experten vermuten, dass er an Charles' Großonkel und Mentor Louis Mountbatten (1900-1979) erinnert.

Im Lauf der Jahre gab es einige innige Momente zwischen Prinz Louis und König Charles. Manche machte der Palast öffentlich. Zum 70. Geburtstag von Charles im November 2018 etwa posierte die königliche Familie für mehrere Porträts. Auf einem der Bilder greift der damals sieben Monate alte Louis nach vorn und berührt die Nase seines Großvaters.

Zu Louis' zweitem Geburtstag veröffentlichte Clarence House auf Instagram ein Schwarz-Weiß-Foto, das die beiden eng umschlungen zeigt. Beim Platinjubiläum von Queen Elizabeth (1926-2022) im Juni 2022 kletterte der Vierjährige auf den Schoß von Charles, nachdem er zuvor zwischen den Sitzen herumgeturnt war. Charles ließ ihn auf seinen Knien hüpfen und zeigte ihm Details der Parade.

Dass sein Großvater König ist, scheint Louis wenig zu beeindrucken. Die frühere BBC-Königshauskorrespondentin Jennie Bond sagte vergangenes Jahr dem "Mirror": "Er liebt seinen Opa ganz offensichtlich und ist überhaupt nicht eingeschüchtert davon, dass dieser zufällig der König ist."

Das sind die Hobbys von Prinz Louis

Abseits seiner gefeierten Auftritte und der Schule hat Louis offenbar längst eigene Interessen entwickelt. Wie "The Telegraph" berichtete, verriet Prinz William einst bei einem Termin, dass sein Sohn Schlagzeug lernt. "Ich lebe mit den Fingern in den Ohren", sagte er demnach scherzhaft.

Kurz davor hatte William schon ein weiteres Hobby seiner Kinder ausgeplaudert. Bei einem Besuch der britischen Filmakademie in London erklärte der Thronfolger laut Medienberichten, dass Louis und Charlotte große Filmfans seien.

Mit seiner Mutter Kate teilt Louis offenbar eine weitere Leidenschaft: die Fotografie. Eines seiner Bilder veröffentlichten die Royals sogar auf Instagram. Es zeigt Prinzessin Kate in einem winterlichen Wald in Windsor auf einem umgestürzten Baumstamm.