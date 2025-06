Unangemessenes Verhalten?: Vorwürfe mehrerer Frauen: Jared Leto bestreitet Fehlverhalten

In der 15. Staffel Nach Ehe-Aus: Rachel Zoe wird Teil von "The Real Housewives"

Einen illustren Neuzugang kann die Reality-Show "The Real Housewives of Beverly Hills" verbuchen. Wie Rachel Zoe selbst bestätigt hat, wird sie in der 15. Staffel mitwirken und darin wohl ihr neues Leben nach der Trennung von ihrem langjährigen Ehemann präsentieren.