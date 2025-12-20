„Unangemessenes Verhalten“?: Porsche-Holding prüft Vorwürfe gegen Vorstand

Zwei Mitarbeiterinnen werfen einem Top-Manager unangemessenes Verhalten vor. Weil sie keine Konsequenzen sehen, klagen sie auf Herausgabe des Untersuchungsberichts.

Hat es bei der Porsche Automobil Holding SE, die Anteile an Volkswagen und Porsche hält, „unangemessenes Verhalten eines Vorstandsmitglieds“ gegenüber zwei Mitarbeiterinnen gegeben? Um einen solchen Vorwurf geht es nach Angaben des Arbeitsgerichts Stuttgart in einem dort anhängigen Verfahren. Die beiden Klägerinnen verlangen laut der Vizepräsidentin die Herausgabe eines Untersuchungsberichts über den mutmaßlichen Vorfall.

Dieser soll von einer externen Anwaltskanzlei im Auftrag der Porsche SE angefertigt worden sein, nachdem sich die Frauen über das Verhalten des Vorstands beschwert hatten. Da sie offenbar keine Konsequenzen wahrgenommen haben, fordern sie nun Einblick in die Ergebnisse der internen Aufarbeitung. Dabei stützen sie sich nach Gerichtsangaben auf ihr Recht zur Einsicht in die Personalakte. Diese sei nötig, um gegebenenfalls Ansprüche auf Unterlassung oder Schadenersatz prüfen und geltend machen zu können.

Ein externer Prüfer untersucht die Vorwürfe

Die Porsche SE teilte auf Anfrage mit, man werde ein laufendes arbeitsrechtliches Verfahren nicht öffentlich kommentieren. Dies sei schon wegen arbeitsvertraglicher Fürsorgepflichten nicht möglich. Man sei überzeugt, dass die Klagen sich als unbegründet herausstellen würden.

Die Hinweise, wonach gegen Verhaltensregeln verstoßen worden sei, seien durch einen externen Prüfer untersucht worden. Die Ergebnisse würden in den zuständigen Gremien diskutiert. Aus dem Umfeld des betreffenden Vorstandsmitglieds verlautete, die Vorwürfe der Frauen seien unzutreffend. Dies habe inzwischen auch die mittlerweile abgeschlossene Überprüfung durch den Aufsichtsrat ergeben.

Der Anwalt der beiden Klägerinnen lehnte eine Stellungnahme zunächst ab. „Zu den konkret in der Klage erhobenen Vorwürfen äußern wir uns insbesondere auch im Interesse der Porsche SE und aufgrund bestehender Loyalitätspflichten derzeit nicht“, teilte er mit. Allerdings stellte er ebenso wie die Porsche SE klar, „dass die in der Klage erhobenen Vorwürfe nicht die Person von Herrn Lutz Meschke betreffen“. Damit beugte er Vermutungen vor, die wegen dessen Ausscheidens aus dem Vorstand entstehen könnten.

Der Vorstand besteht jetzt nur noch aus drei Personen

Der frühere Vizechef des Automobilherstellers Porsche war kürzlich aus dem Vorstand der Holding ausgeschieden, in der die Familien Porsche und Piech ihre Anteile halten. Dort war Meschke für das Management von Beteiligungen zuständig gewesen. Der Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche hatte ihm in einer Mitteilung für sein „besonderes Engagement in den vergangenen Jahren“ gedankt und seine Leistungen gewürdigt.

Seine bisherigen Aufgaben würden zusätzlich vom Vorstandsvorsitzenden Hans Dieter Pötsch mit übernommen. Der bisher vierköpfige Vorstand bestehe künftig nur noch aus drei Personen, neben Pötsch dem für Recht und Compliance und dem für Finanzen und IT zuständigen Mitglied.

Gegenstand der Beschwerde der zwei Frauen sollen nach Informationen unserer Zeitung als unpassend empfundene Bemerkungen sein. Dabei könnte es sich, sofern es zuträfe, um einen Verstoß gegen den Verhaltenskodex der Porsche SE („Code of Conduct“) handeln. Das noch von den ursprünglich vier Vorständen unterzeichnete Regelwerk verpflichtet alle Akteure des Unternehmens zu „integrem Handeln“. Im Passus „Respektvolles Miteinander“ heißt es, man schätze „einen professionellen, respektvollen, würdevollen und fairen Umgang miteinander“. Das Arbeitsumfeld solle „keinen Raum für Diskriminierung, zum Beispiel auf Grund des persönlichen Hintergrunds, des Alters, des Geschlechts, der Herkunft, der Religion, der sexuellen Orientierung oder anderer persönlicher Merkmale“ lassen.

Verhaltensregeln gelten auch für Umgang mit Externen

Weiter heißt es, man lehne jede Form der Belästigung ab – auch sexueller Belästigung – sowie ein Auftreten, welches erniedrigend, beleidigend oder in einer anderen Form respektlos sein könnte. Die Vorgaben gälten nicht nur unternehmensintern, sondern „auch im Umgang mit Dritten“.

Alle Beschäftigten werden aufgefordert, einen potenziellen Verstoß bei begründetem Verdacht zu melden. Dafür werden mehrere Meldewege aufgezeigt, etwa über den Vorgesetzten oder den Compliance-Beauftragten; Hinweise könnten auch anonym über ein Postfach gegeben werden. Allen Hinweisen werde „entschlossen“ nachgegangen. Im Fall eines Fehlverhaltens würden „ohne Zögern Abhilfemaßnahmen getroffen und angemessene Konsequenzen gezogen“.

Die Porsche SE war voriges Jahr von der Allbright-Stiftung gerügt worden, weil sie als letztes Dax-Unternehmen noch keine Frau im Vorstand habe. Bis zum Jahr 2027 hat man sich einen Frauenanteil von 25 Prozent zum Ziel gesetzt. Das Ausscheiden von Meschke hätte nun eine Chance geboten, diese Quote zu erfüllen, die aber nicht genutzt wurde. Die Stiftung setzt sich für mehr Frauen in Führungspositionen ein.