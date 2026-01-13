Unangemessene Berührungen: Ehemalige Angestellte werfen Julio Iglesias sexuelle Nötigung vor

Schwere Anschuldigungen gegen Julio Iglesias: Eine spanische Investigativ-Recherche bringt den Sänger in Bedrängnis. Zwei ehemalige Angestellte werfen ihm systematische sexuelle Übergriffe vor.
Der spanische Weltstar Julio Iglesias (82) steht im Zentrum schwerer Anschuldigungen. Zwei ehemalige Angestellte werfen dem spanischen Sänger sexuelle Übergriffe, Demütigungen und Belästigungen vor. Die Vorwürfe sind das Ergebnis einer dreijährigen gemeinsamen Recherche des spanischen Nachrichtenportals "elDiario.es" und des Fernsehsenders "Univision Noticias".