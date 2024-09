Unangekündigte Hausbesuche: Mit dieser Unternehmenskultur kommt Tesla nicht weit

1 Tesla-Chef Elon Musk. In der Nähe von Berlin hat er eine Gigafabrik errichten lassen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Das Vertrauensverhältnis zwischen Beschäftigten und Unternehmen ist bei Tesla offenbar gestört, meint Daniel Gräfe. Die unangekündigten Hausbesuche bei kranken Beschäftigten schaden am Ende allen.











Man überlege sich: Da klopft der Chef an der Wohnungstür, um zu überprüfen, ob man tatsächlich krank ist. Für die meisten Beschäftigten wäre das wohl ein klarer Misstrauensbeweis, der Gift für das Arbeitsklima im Unternehmen ist. Und doch hat es Tesla in Grünheide so praktiziert, in mehr als zwei Dutzend Fällen.