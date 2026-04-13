Der neue "Tatort" aus Köln hat am Sonntagabend das Erste klar an die Spitze gebracht. 8,54 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 33,8 Prozent - das ZDF und die Privaten konnten dagegen wenig ausrichten.

Das Erste setzte sich mit dem neuen "Tatort: Showtime" am Sonntagabend (12.4.) ohne größere Konkurrenz an die Tabellenspitze. Laut AGF Videoforschung schalteten 8,54 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 33,8 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für den Kölner Krimi gut: 1,19 Millionen jüngere Zuschauer bedeuteten 23,4 Prozent in dieser Gruppe.

Das ZDF hielt zur gleichen Zeit mit "Rosamunde Pilcher: Wo Liebe aufhört und wo sie beginnt" dagegen - und blieb mit 3,72 Millionen Zuschauern und 14,7 Prozent deutlich zurück. Bei den Jüngeren war der Abstand noch größer: 0,23 Millionen und 4,5 Prozent standen gegen die fast fünfmal so hohe ARD-Quote.

Anschlussquoten und Nachrichtenstärke

Die "Tagesschau" um 20 Uhr hatte den ARD-Abend zuvor mit 7,52 Millionen Zuschauern und 30,3 Prozent eingeleitet.

Nach dem "Tatort" verlor Das Erste erwartungsgemäß an Reichweite: "Mord auf Shetland" ab 21:45 Uhr kam noch auf 2,13 Millionen Zuschauer und 12,9 Prozent. Im ZDF lief es nach dem Pilcher-Film besser - das "heute journal" erreichte 5,25 Millionen Zuschauer und 24,0 Prozent Marktanteil.

ProSieben vorn bei den Werberelevanten

Unter den Privatsendern holte RTL mit dem Actionfilm "Mission: Impossible - Dead Reckoning" (Teil 1) mit 1,32 Millionen Zuschauern und 6,2 Prozent Marktanteil den Tagessieg bei der Gesamtreichweite. In der werberelevanten Zielgruppe blieb der Sender mit 0,24 Millionen und 5,6 Prozent aber hinter ProSieben zurück.

Das Finale von "Wer stiehlt mir die Show?" erzielte bei ProSieben 0,80 Millionen Umworbene und 18,8 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten 1,17 Millionen Zuschauer ein, was Platz zwei unter den Privaten bedeutete.

Wenig Spielraum für die übrigen Privaten

VOX kam mit "Kitchen Impossible" auf 0,83 Millionen Zuschauer und 4,1 Prozent, Sat.1 mit "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" auf 0,80 Millionen und 3,5 Prozent. In der Zielgruppe lagen beide Sender mit 0,35 beziehungsweise 0,33 Millionen Umworbenen eng beieinander.

RTLzwei erreichte mit "Dirty Dancing" 0,72 Millionen Zuschauer und 3,0 Prozent gesamt sowie 4,1 Prozent bei den Jüngeren. Schlusslicht war Kabeleins: Das Reiseformat "Zwischen Meer und Maloche" kam auf 0,28 Millionen Zuschauer und 1,1 Prozent Marktanteil.