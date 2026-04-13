Der neue "Tatort" aus Köln hat am Sonntagabend das Erste klar an die Spitze gebracht. 8,54 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 33,8 Prozent - das ZDF und die Privaten konnten dagegen wenig ausrichten.
Das Erste setzte sich mit dem neuen "Tatort: Showtime" am Sonntagabend (12.4.) ohne größere Konkurrenz an die Tabellenspitze. Laut AGF Videoforschung schalteten 8,54 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 33,8 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für den Kölner Krimi gut: 1,19 Millionen jüngere Zuschauer bedeuteten 23,4 Prozent in dieser Gruppe.