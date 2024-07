3 Die Separatisten fordern "Freiheit für Katalonien" Foto: Lorena Sopêna/EUROPA PRESS/dpa

Einen Monat nach Inkrafttreten der Amnestie für Separatisten kehren immer mehr «Catalanistas» nach Spanien zurück. Eine wichtige Chefin der Bewegung schlägt kurz nach Grenzüberquerung laute Töne an.











Barcelona - Die einflussreiche katalanische Separatisten-Chefin Marta Rovira ist nach gut sechsjährigem Exil in der Schweiz wieder in Spanien. Mit vier Mitstreitern überquerte die 47-Jährige in einem Auto die Grenze zwischen Frankreich und Katalonien.