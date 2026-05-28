Unabhängigkeit von China: EU setzt auf neue Rohstoffroute durch Afrika

Mitten durch den Mineralgürtel Afrikas zieht sich eine neue Eisenbahnlinie. Für Europa eine große Chance. Für China unerwünschte Konkurrenz.
Lobito, Angola - Alles, was man für die Energiewende braucht, kann hier gefunden werden: in den rohstoffreichen Bergbauregionen der Demokratischen Republik Kongo und Sambias, und auch weiter südwestlich, in Angola. Eine neue Bahnroute soll kritische Bodenschätze für moderne Schlüsseltechnologien wie Kupfer, Kobalt, Lithium, Coltan, Nickel und seltene Erden nach Europa bringen. Der sogenannte Lobito-Korridor verspricht schnellen, sicheren und günstigen Transport. Vor allem soll er Chinas wachsendem Einfluss in Afrika etwas entgegensetzen.