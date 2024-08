Unabhängiger Kandidat: Rückzug aus US-Wahlkampf? Kennedy kündigt Rede an

1 Aktuell sieht es so aus, als ob Kennedys Kandidatur eher Trump schadet - ein Rückzug Kennedys könnte also eine gute Nachricht für den Republikaner sein. Foto: Matt Slocum/AP/dpa

Am Freitag will sich der parteilose Präsidentschaftsbewerber Kennedy zu seiner politischen Zukunft äußern. Sollte er aus dem Rennen aussteigen, könnte das den US-Wahlkampf aufmischen.











Washington - Vor dem Hintergrund von Spekulationen um eine mögliche Unterstützung von Donald Trump im Wahlkampf hat der parteilose US-Präsidentschaftsbewerber Robert F. Kennedy für Freitag eine Rede angekündigt. Der 70-Jährige wolle sich "an die Nation wenden", heißt es auf seiner Webseite. Demnach geht es um den "gegenwärtigen historischen Moment" und Kennedys "weiteren Weg". Kennedy will sich in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona äußern, wo auch Trump am Freitag (Ortszeit) einen Wahlkampfauftritt hat.