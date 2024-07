Unabhängige und wichtige Entscheidung: Shiloh Jolie: Ihr Anwalt erklärt das Vorgehen bei der Namensänderung

Shiloh Jolie, die 18-jährige Tochter der Hollywoodstars Angelina Jolie und Brad Pitt, hat in der Zeitung öffentlich gemacht, den Nachnamen ihres Vaters abgelegt zu haben. Ihr Anwalt erklärt nun die Gründe für diese Vorgehensweise.

Nachdem mehrere Medien darüber berichtet hatten, dass die Tochter von Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (60) den Nachnamen ihres Vaters ablegen möchte, hat sich nun ein Anwalt von Shiloh Jolie (18) gegenüber dem "People"-Magazin zu ihrer Entscheidung und ihrem Vorgehen geäußert. Zuvor hatte unter anderem das US-Klatschportal "TMZ" berichtet, die 18-Jährige habe eine Anzeige in einer großen Zeitung veröffentlicht, um so zu verkünden, dass sie nicht mehr Pitt heißen wolle.

Anwalt erklärt Shilohs Vorgehen

Shiloh, die seit ihrer Geburt eigentlich beide Nachnamen ihrer berühmten Eltern trug, hatte am 27. Mai - ihrem 18. Geburtstag - die Namensänderung beantragt. Kurz darauf wurde diese mit einem rechtlichen Hinweis in der "Los Angeles Times" öffentlich bekannt gegeben. Nun erklärte ihr Anwalt Peter Levine, warum seine Klientin so vorgegangen sei.

In seinem Statement sprach er auch den berichterstattenden Medien ins Gewissen: "Die Medien sollten mit ihrer Berichterstattung vorsichtiger sein - vor allem, wenn sie über eine junge Erwachsene berichten, die nach schmerzhaften Ereignissen eine unabhängige und wichtige Entscheidung getroffen hat und lediglich einem rechtlichen Verfahren folgt", so der Jurist.

Er stellte außerdem klar: "Shiloh Jolie hat keine 'Anzeige' aufgegeben, in der sie eine Namensänderung ankündigt und alle Presseberichte, die das behaupten, sind unzutreffend." Als ihr Anwalt sei er dazu verpflichtet, einen rechtlichen Hinweis zu veröffentlichen. Das verlange das kalifornische Gesetz von jedem, der seinen Namen ändern wolle. "Dieser rechtliche Hinweis wurde, wie vorgeschrieben, in der 'Los Angeles Times' veröffentlicht."

Ein Familienrechtsanwalt hatte zuvor im Gespräch mit "People" das Prozedere bei einer Namensänderung nach kalifornischem Recht erläutert: "Sie muss eine formelle Petition bei Gericht einreichen, um ihren Namen zu ändern. Und sie muss vier Wochen hintereinander eine Anzeige schalten, bevor die Anhörung angesetzt wird, außerdem muss sie ihre beiden Eltern schriftlich benachrichtigen."

Schwierige Verhältnisse seit der Trennung ihrer Eltern

Brad Pitt befindet sich angeblich bis heute im Scheidungskrieg mit Ex-Frau Angelina Jolie. Ein Insider gab Anfang Juni dem "People"-Magazin zu verstehen, dass der Schauspieler über den offiziellen Antrag von Shiloh auf Namensänderung "informiert und verärgert" sei.

Pitt und Jolie haben insgesamt sechs gemeinsame Kinder: Maddox (22), Zahara (19) und Pax (20) wurden von den beiden adoptiert. Shiloh und die Zwillinge Knox und Vivienne (16) sind leibliche Kinder. Jolie und Pitt lernten sich bei den Dreharbeiten zu "Mr. & Mrs. Smith" im Jahr 2005 kennen und lieben. Nach der Verlobung im Jahr 2012 heiratete das Paar 2014 in Frankreich. Im September 2016 reichte Angelina Jolie die Scheidung ein. Bis heute gibt es Rechtsstreitigkeiten, zum Beispiel über ein ehemals gemeinsames Weingut im Süden Frankreichs.