Unabhängig von Papa und Mama: Vier Jobs! Rumer Willis verdient ihr eigenes Geld

Rumer Willis (37) hat auf Instagram bekräftigt, dass sie finanziell alleine für ihre zweijährige Tochter Louetta aufkommt. Vorangegangen war ein Beitrag von Willis, in dem sie verschiedenste Aufgaben alleinstehender Mütter aufzählte, darunter das Essen vorzubereiten, die Wäsche zu machen oder Verabredungen zum Spielen zu organisieren. Willis listete aber auch Dinge wie Dating oder Schlafen auf. Die Tochter von Bruce Willis (70) und dessen Ex-Frau Demi Moore (63) bekam daraufhin offenbar zahlreiche negative Kommentare, die nahelegten, dass sie sich um das Thema Geld wohl keine Sorgen machen müsse und bestimmt Hilfe von Köchen und Haushaltshilfen habe.

Willis nimmt Stellung und hat vier Jobs Daraufhin repostete Willis das Video in ihrer Instagram-Story und machte ihrem Ärger über die Kommentare Luft. "Ich muss das klarstellen, da es in den Kommentaren recht viele uninformierte und unhöfliche Menschen gibt", schrieb Willis. "Ich habe vier verschiedene Jobs, um meine Tochter zu versorgen. Ich bin ihre alleinige Versorgerin. Ich lebe nicht von einem Treuhandfonds und bekomme kein Geld von meinen Eltern. Die meiste Zeit habe ich keine Hilfe", erklärte die Promitochter. "Also, überlegt erst, bevor ihr urteilt und Vermutungen anstellt."

Sie ist sich ihrer Privilegien bewusst

Willis ging zudem auf einen Kommentar von einem User ein, der erklärte, dass sie mit ihrer berühmten Familie immer einen finanziellen Rückhalt habe, wenn die Zeiten mal schwierig sein sollten. Viele andere Menschen hätten diesen Luxus nicht und verspürten daher eine zusätzliche Belastung. "Ich möchte darauf mit Bedacht reagieren, weil ich den Eindruck habe, dass es ein Missverständnis darüber gibt, was ich eigentlich sagen wollte", schrieb Willis in einer ausführlichen Stellungnahme.

"Mir ist sehr bewusst, dass ich Privilegien in meinem Leben habe, die viele andere nicht haben, und ich nehme das nicht als selbstverständlich hin", erklärte sie. "Ich weiß, dass es Realitäten gibt, die ich niemals vollständig erleben werde, und das respektiere ich. Aber dieser Beitrag handelte nicht von Privilegien oder dem Vergleich von Lebensumständen, und es fühlt sich so an, als würden die Leute annehmen, ich würde das ignorieren - dabei war das gar nicht die Debatte, die ich führen wollte." Sie sei stolz darauf, dass sie für sich selbst und für ihre Tochter sorgen könne. Ihre Familie betrachte sie nicht als Notfallplan. Willis, die ihre Tochter Louetta im Jahr 2023 mit ihrem Ex‑Partner Derek Richard Thomas bekommen hat, wollte demnach mit ihrem Beitrag auf Gemeinsamkeiten und geteilte Erfahrungen eingehen, nicht die Realität verleugnen oder Unterschiede übergehen.