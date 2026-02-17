Unabhängig von Papa und Mama: Vier Jobs! Rumer Willis verdient ihr eigenes Geld

Rumer Willis verteidigt sich auf Instagram und stellt klar, dass sie ihre Tochter als alleinstehende Mutter alleine versorgt und kein Geld von ihren prominenten Eltern Bruce Willis und Demi Moore bekommt.
Rumer Willis (37) hat auf Instagram bekräftigt, dass sie finanziell alleine für ihre zweijährige Tochter Louetta aufkommt. Vorangegangen war ein Beitrag von Willis, in dem sie verschiedenste Aufgaben alleinstehender Mütter aufzählte, darunter das Essen vorzubereiten, die Wäsche zu machen oder Verabredungen zum Spielen zu organisieren. Willis listete aber auch Dinge wie Dating oder Schlafen auf. Die Tochter von Bruce Willis (70) und dessen Ex-Frau Demi Moore (63) bekam daraufhin offenbar zahlreiche negative Kommentare, die nahelegten, dass sie sich um das Thema Geld wohl keine Sorgen machen müsse und bestimmt Hilfe von Köchen und Haushaltshilfen habe.