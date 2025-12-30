UN-Sicherheitsrat: USA verteidigen Israels Anerkennung von Somaliland als Staat

Israels Anerkennung von Somaliland als unabhängigen Staat stößt im UN-Sicherheitsrat auf deutliche Kritik. Die USA nehmen ihren Verbündeten in Schutz und werfen dem Rat Doppelmoral vor.
Die USA haben Israel gegen Kritik an der Anerkennung der ostafrikanischen Republik Somaliland als unabhängigen Staat verteidigt. Bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats in New York zu dem Thema warf die stellvertretende US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Tammy Bruce, den Ratsmitgliedern Doppelmoral vor. Mehrere Länder hätten Anfang des Jahres „einseitig“ einen „nicht existierenden palästinensischen Staat“ anerkannt, ohne dass eine Dringlichkeitssitzung einberufen worden sei.