1 Plastik lässt sich inzwischen fast überall auf der Welt finden – oft in kleinste Partikel zerfallen. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/d

Bis Plastik verrottet, dauert es Jahrhunderte. Deshalb braucht es jetzt ein ernstzunehmendes Abkommen zum Umgang mit dem Kunststoff, findet Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.











Man kann es im menschlichen Körper finden, im Gehirn, in der Leber und der Lunge, in der Plazenta und der Muttermilch. Und inzwischen an fast jedem erdenklichen Ort dieser Erde, in der Arktis, am Meeresgrund, in den Wüsten dieser Welt. Plastik ist überall. Und es wird ständig mehr.