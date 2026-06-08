UN-Klimakonferenz: UN-Klimachef sieht Welt im Würgegriff fossiler Brennstoffe

1 UN-Klimachef Simon Stiell sieht die Welt im Würgegriff fossiler Brennstoffe (Archivbild). Foto: Fernando Llano/AP/dpa

Weltweit steigen durch den Iran-Krieg die Benzinpreise - für den UN-Klimachef sind die Lehren daraus überdeutlich.











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Bonn - UN-Klimachef Simon Stiell hat zu Beginn einer zehntägigen Klimakonferenz in Bonn einen schnellen Übergang zu erneuerbaren Energien angemahnt. "Der Krieg im Nahen Osten verursacht unermessliches menschliches Leid und löst eine Kostenkrise bei fossilen Brennstoffen aus, die Volkswirtschaften überall in den Würgegriff nimmt", sagte der Chef des in Bonn angesiedelten UN-Klimasekretariats. "Es ist glasklar: Eine Fortsetzung unserer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen bedeutet, weiterhin Inflation und wirtschaftliche Instabilität zu importieren."