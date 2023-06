1 Der Klimagipfel stand im Zeichen der jungen Klimaaktivistin Greta Thunberg. „Wenn ihr uns im Stich lasst, werden wir euch nie verzeihen“, sagte sie. Foto: AFP/Stephanie Keith Foto:

Die junge Schwedin hält beim UN-Klimagipfel eine emotionale Rede – und klagt die Mächtigen dieser Welt an. Kanzlerin Angela Merkel muss sich Kritik für die deutschen Klimamaßnahmen anhören.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Im Grunde, sagt Greta Thunberg, sei völlig falsch, was sie hier tue. Eigentlich müsste sie, am anderen Ufer des Ozeans, in der Schule sitzen statt hier oben auf dieser Bühne. Nun aber kämen alle zu ihr, damit sie ihnen Hoffnung einflöße. „Wie könnt ihr es wagen! Mit euren leeren Worten habt ihr meine Träume und meine Kindheit gestohlen“, beschwert sie sich über die Politiker dieser Welt.