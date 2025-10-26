Die letzte Bastion der sudanesischen Regierung in der westlichen Region Darfur steht vor dem Fall. In El Fasher drohen den 300.000 Bewohnern Folter und Vertreibung.
Khartum - Im Sudan rückt die paramilitärische Gruppe RSF in die letzte von der Regierung kontrollierte Großstadt im Südwesten des Landes vor. Die Miliz teilte am Sonntagmorgen mit, sie habe das Hauptquartier der Armee in El Fascher eingenommen. Die Hauptstadt des Bundesstaats Nord Darfur ist seit anderthalb Jahren belagert. Die Armee äußerte sich zunächst nicht.