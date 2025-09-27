UN-Generaldebatte: Lawrow bezichtigt westliche Politiker der Kriegstreiberei

1 Sergej Lawrow spricht bei der UN-Generalversammlung. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Russlands Außenminister Lawrow nutzt den Auftritt vor der UN-Generalversammlung zu einer breiten Abrechnung mit dem Westen. Dort gebe es Politiker, die einen Angriff auf Russland planten, sagte er.











New York - Russlands Außenminister Sergej Lawrow wirft westlichen Politikern Kriegstreiberei gegen sein Land vor und droht mit einer harten Reaktion auf angeblich geplante Provokationen. Es gebe Politiker in der Nato und der EU, die einen Krieg gegen Russland nicht nur als unausweichlich beschrieben, sondern "offen über Angriffsvorbereitungen auf unser Gebiet Kaliningrad und andere russische Territorien sprechen", sagte Lawrow in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung in New York. Russland werde aber jeden solcher Angriffe zurückschlagen.