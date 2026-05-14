UN-Finanzen: USA geben UN 1,8 Milliarden Dollar für humanitäre Hilfe

1 Die USA haben den UN Geld für humanitäre Hilfe gegeben. (Archivbild) Foto: John Minchillo/AP/dpa

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate geben die USA den UN Milliarden für humanitäre Hilfe. Reguläre Mitgliedsbeiträge in Milliardenhöhe stehen dagegen weiter aus.











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New York - Die USA unterstützen die Vereinten Nationen mit 1,8 Milliarden Dollar (etwa 1,5 Milliarden Euro) für humanitäre Zwecke. Das Geld werde dabei helfen, "Millionen von Menschen in den größten Krisenregionen mit lebensrettender Unterstützung zu erreichen", sagte UN-Generalsekretär António Guterres. Zuvor hatten die USA dem Nothilfebüro der Vereinten Nationen (Ocha) im Dezember bereits zwei Milliarden Dollar gegeben.