Umzug nach Europa: Richard Gere: Seine Ehefrau ist über viele Dinge in Amerika entsetzt

US-Schauspielstar Richard Gere hat in einem Interview über sein Leben in Spanien gesprochen und erklärt, warum vor allem seine Frau wieder in ihre Heimat ziehen wollte.

Richard Gere (75) und seine 33 Jahre jüngere Frau Alejandra Silvia (41) turtelten kürzlich bei einem gemeinsamen Besuch beim Zurich Film Festival eng umschlungen. Er habe seine Frau zuvor eine Weile nicht mehr gesehen, erklärt der Hollywoodstar nun im Interview mit der "Bild"-Zeitung über den Auftritt und schwärmt über die spanische PR-Beraterin: "Ich war wirklich erleichtert, ihre Sanftheit, Großzügigkeit und Liebe wieder um mich herum zu haben."

Über das gemeinsame Leben in Madrid erklärte der Schauspieler: "Ich bin vor allem für meine Frau nach Spanien gezogen." Sie habe mit ihm viele Jahre in New York verbracht, ihre Familie, Freunde, Kultur und Sprache jedoch immer vermisst. "Sie wollte in der Nähe ihrer Liebsten sein und auch unserer Kinder wegen zumindest ein paar Jahre in Spanien verbringen. Sie wachsen zweisprachig auf."

Richard Gere: "Ich liebe ihre Familie"

Auch die politische Lage in den USA habe bei der Entscheidung zu dem Umzug "vor allem für meine Frau" eine Rolle gespielt, erklärt Gere. "Über viele Dinge in Amerika ist sie entsetzt. Unsere Gesundheitsversorgung ist praktisch nicht mehr existent, abgesehen davon, dass sich viele Menschen diese überhaupt nicht mehr leisten können." In Spanien gebe es dagegen ein sehr gutes Gesundheitssystem. "Genauso ist meine Frau entsetzt über die Waffengewalt und die Gewalt an Amerikas Schulen", führt der Schauspieler weiter aus. "Dabei will sie eigentlich, dass unsere Kinder dort zur Schule gehen. Sie liebt die Vereinigten Staaten, dennoch wollte sie aus so vielen Gründen das Land verlassen." Der Gedanke, dass ihre Kinder auf dem Weg zur Schule in Gefahr geraten könnten, habe sie erschüttert. "Mich natürlich auch, allerdings noch mehr, als ich die Situation durch ihre Augen sah", sagt Gere.

Er selbst wird sich an sein Leben in Spanien noch gewöhnen müssen. "Ich kenne dort einige Leute, aber ich habe keinen Freundeskreis, den ich als meine Heimat betrachte, das wird sich mit der Zeit ändern", erklärt der Schauspieler. Gemeinsam hätten sie dort einige sehr gute Freunde und Menschen, "die ich wirklich liebe. Ich liebe ihre Familie und ich freue mich darauf, mir dort meine eigene Welt aufzubauen."

Das Paar schloss 2018 in einer privaten Zeremonie den Bund fürs Leben. Ihre beiden Söhne, die inzwischen fünf und vier Jahre alt sind, machten das Familienglück perfekt. Der "Pretty Woman"-Star hatte zuvor prominente Frauen an seiner Seite. Von 1991 bis 1995 war er mit dem Supermodel Cindy Crawford (58) verheiratet. In zweiter Ehe folgte von 2002 bis 2016 die Schauspielerin Carey Lowell (63). Mit ihr hat er einen weiteren Sohn namens Homer (24).