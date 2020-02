7 Die Original Steinlachtaler erfreuen mit fantasievollen Masken die Gäste in Wernau. Foto: /Ines Rudel

Beim großen Faschingsumzug in Wernau marschierten rund 3200 Hästräger und Guggen durch die Stadt. Mehrere zehntausend, meist bunt verkleidete Besucher bejubelten das Spektakel.

Wernau - „Hecka, Heala! – Hoi, hoi, hoi!“ – der Ruf der Wernauer Narren war am Samstag nur einer von vielen, die durch die Stadt hallten. In einem gigantischen Zug schlängelten sich knapp 80 Gruppen mit Hexen, Teufeln, Narren, Spielmanns- und Fanfarenzügen über die Kirchheimer Straße. „Der Umzug ist super gelaufen. Die Stimmung ist sehr ausgelassen und friedlich“, freute sich der Erste Zunftmeister der Wernauer Narren, Marcel Reith, kurz nach dem Ende des Umzuges. Er schätzt, dass mehr als 30 000 Zuschauer in diesem Jahr nach Wernau gekommen sind. Die Teilnehmer des Umzuges stammten aus ganz Baden-Württemberg, Bayern und der Schweiz und machten Wernau auch in diesem Jahr zu einer Hochburg der schwäbisch-alemannischen Fasnet.

Einige gruselige Maskengruppen

Von den zuweilen gruseligen Maskengruppen bis hin zu Vereinsmitgliedern, die mit ihren kreativen Verkleidungen und Tänzen oft für Heiterkeit sorgten, reichte die Bandbreite der Teilnehmer. Besonders hervorzuheben war in diesem Zusammenhang erneut der örtliche Akkordeonverein, der im Badeanzug und mit einer perfekt einstudierten Choreografie durch die Straßen tanzte. Darüber hinaus sorgte das Schiff „Bloody Mary“ der Glotterpiraten allein Aufgrund seiner gigantischen Ausmaße für viele erstaunte Blicke. Von einem Lastwagen gezogen wachte zunächst ein finster dreinblickender Riesenaffe über die Mädchen im Bikini, die sich zu seinen Füßen in einem warmen Jacuzzi räkelten. Verfolgt wurde der Riesenaffe vom beschriebenen Piratenschiff, das ebenso wie der Affe gute drei bis vier Häuserstockwerke in die Höhe ragte.

Auch fantasievoll verkleidete Zuschauer

Kaum weniger kreativ waren die Verkleidungen der Besucher. Von Perücken in schrillen Farben über glitzernde Schminke bis hin zu einer Verkleidung als Küchenmixer, Fee, Prinzessin oder Kätzchen reichten die Ideen. Nach dem Umzug wird vor allem rund um den Platz vor dem Rathaus „bis spät in die Nacht“ gefeiert, wie der Erste Zunftmeister Reith bereits am Nachmittag ankündigte.