Umzug für seine Familie: Fanta-4-Sänger Thomas D: Sein neues Leben in Hamburg

1 Thomas D war am 6. Juni in der "NDR Talk Show" zu Gast. Foto: NDR/Uwe Ernst

Von einem abgelegenen Hof in der Eifel in die Millionenstadt Hamburg ist Sänger Thomas D mit seiner Frau und den zwei Kindern vor wenigen Monaten gezogen. In einem TV-Interview hat er über sein neues Leben im Norden gesprochen und verraten, warum es ihm in der Hansestadt sehr gut gefällt.











Thomas D (56) von der Hip-Hop-Gruppe Die Fantastischen Vier hat noch einmal einen Neustart gewagt. Der Musiker ist von der beschaulichen Eifel in den Norden gezogen und lebt nun in der zweitgrößten Stadt Deutschlands. In Hamburg hat er sich aber offenbar schon gut eingelebt, wie er in der "NDR Talk Show" am 6. Juni erzählte.