Umzug angeblich schon länger geplant: Steven Spielberg verlegt seinen Wohnsitz nach New York

New York hat einen berühmten Einwohner hinzugewonnen. Starregisseur Steven Spielberg (79) ist von Los Angeles nach Manhattan gezogen, wie die "Los Angeles Times" berichtete. Seit dem 1. Januar dieses Jahres sind Spielberg und seine Frau Kate Capshaw (72) demzufolge offiziell Einwohner von New York City.