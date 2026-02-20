Umzug angeblich schon länger geplant: Steven Spielberg verlegt seinen Wohnsitz nach New York

Steven Spielberg ist umgezogen. Der Regisseur hat seinen Wohnsitz von Los Angeles nach New York verlegt. Eine Sprecherin der Hollywood-Ikone bekräftigte, dass der Umzug aus familiären Gründen erfolgte.

New York hat einen berühmten Einwohner hinzugewonnen. Starregisseur Steven Spielberg (79) ist von Los Angeles nach Manhattan gezogen, wie die "Los Angeles Times" berichtete. Seit dem 1. Januar dieses Jahres sind Spielberg und seine Frau Kate Capshaw (72) demzufolge offiziell Einwohner von New York City.

Umzug erfolgte aus familiären Gründen "Der Umzug von Steven Spielberg an die Ostküste ist sowohl seit Langem geplant als auch ausschließlich durch den Wunsch von ihm und Kate Capshaw motiviert, näher bei ihren in New York lebenden Kindern und Enkelkindern zu sein", sagte Sprecherin Terry Press dem Bericht zufolge zu Spekulationen, der Umzug könne mit einer möglichen neuen Reichensteuer in Kalifornien zusammenhängen.

Spielberg zog in legendäres Apartmenthochhaus

Spielberg ist nicht ganz neu in New York. Seit Mitte der 1990er Jahre besaß er sowohl in Kalifornien als auch im Bundesstaat New York Immobilien. Jetzt lebt er mit seiner Frau angeblich im legendären San Remo Apartmenthochhaus am Central Park. Das geschichtsträchtige Gebäude zählt zu den exklusivsten Adressen Manhattans und war unter anderem Wohnsitz von Bono, Mick Jagger, Warren Beatty, Tiger Woods und vieler weiterer Promis.

Anfang Januar eröffnete Spielbergs Produktionsfirma Amblin Entertainment zudem ein neues Büro in New York City.

Neuer Film erscheint im Juni

2026 wird es mit "Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit" auch wieder einen neuen Film von Steven Spielberg geben. Im Zentrum steht die weltweite Reaktion auf die Entdeckung außerirdischen Lebens. "Was wäre, wenn du herausfinden würdest, dass wir nicht allein sind? Angenommen, jemand könnte dir das beweisen: Hättest du Angst? Nächsten Sommer erfährt die gesamte Menschheit die Wahrheit", heißt es in der offiziellen Inhaltsangabe.

"Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit" soll im Juni 2026 in die Kinos kommen.