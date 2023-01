7 Hexen und andere Gestalten (wie hier 2020 in Murr) halten das Publikum an der Strecke bei guter Laune. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Durch Kornwestheim, Neckarweihingen und Murr ziehen in den kommenden Wochen die Gaudiwürmer.















Tröööööt, Konfetti, Narri-Narro! Jahreszeit Nummer fünf ist längst angebrochen, die Fasnet steuert auf ihren Höhepunkt zu. Mit den Faschingsumzügen in Kornwestheim (5. Februar), Neckarweihingen (12. Februar) und Murr (19. Februar) gibt es Groß-Events im Wochentakt.

Kornwestheim Narren, Hexen, Teufel, Tier- und Sagengestalten werden am Sonntag, 5. Februar, die Salamanderstadt fest im Griff haben. Etwa 2800 Teilnehmer in 87 Gruppen werden zum Fasnetsumzug erwartet. Um 13 Uhr geht es auf dem Marktplatz los über den Jakob-Sigle-Platz, die Beethoven- und Stotzstraße in die Johannesstraße. Von dort aus führt der Weg zur Zeppelinstraße, ehe sich der Zug durch die Ludwig-Herr-Straße bewegt und sich an der Einmündung zur Hohenstauffenallee auflöst.

Die Strecke des Faschingsumzuges wird vorübergehend für den Verkehr gesperrt, der Busverkehr ist eingeschränkt. Der Eintritt für die Zuschauer kostet 2,50 Euro, die Zugangspins des Ausschusses Kornwestheimer Fasnet (AKF) werden bereits am Samstag, 4. Februar, am Kimry-Platz, im Salamander-Areal und in der Innenstadt angeboten. Kurzentschlossene haben auch kurz vor Beginn des Umzugs die Möglichkeit, einen Pin direkt an der Umzugsstrecke zu erwerben.

Neckarweihingen Der Fasnetumzug im Ludwigsburger Stadtteil findet immer am Sonntag vor dem Schmotzigen Donnerstag statt – das ist in diesem Jahr der 12. Februar. Um 13.33 Uhr gibt die 1. Fasnetzunft Neckarweihingen als Veranstalter den Startschuss für den närrischen Zug, der aus rund 60 Gruppen mit knapp 2000 Teilnehmern besteht. Zum Vergleich: Der erste Umzug vor knapp vier Jahrzehnten bestand aus einer Musikkapelle und einem vom Bulldog gezogenen Leiterwagen. Heute ist sogar eine Gruppe aus Saverne im Elsass mit dabei, berichtet Zunftmeister Stefan Diefenbach.

Der Neckarweihinger Verein mit seinen 400 Mitgliedern, darunter Mistelhexen, Roggenlupfer und zahlreichen Tanzgarde, ist auf jeden Fall am Wochenende mit Kinderfasching, Brauchtumsabend, württembergischer Gardetanz-Meisterschaft und Fasnetumzug ordentlich beschäftigt. Letzterer wird sich wie gewohnt durch die Neue Straße und die Hauptstraße ziehen und eine bunte Vielfalt des Brauchtums zeigen. Zugangs-Buttons gibt es vor Ort zu drei Euro.

Murr Viele dreifache Murrtal Helaus werden am Sonntag, 19. Februar, durch Murr schallen, wenn die Carnevalsfreunde zu ihrem Faschingsumzug einladen. Los geht es um Punkt 14.01 Uhr. Knapp 50 Gruppen – darunter sieben Eigengewächse der Carnevalsfreunde – werden ihre Runde durch den Ort drehen. Die Eintritts-Krawatten werden an der Strecke verkauft.