Umweltzonen in Baden-Württemberg

1 Wer nach Karlsruhe hineinfahren möchte, braucht bislang noch eine grüne Plakette auf der Windschutzscheibe. Foto: /Stefan Jehle

In acht Umweltzonen im Land sind die Grenzwerte so weit gesunken, dass die Umweltzonen aufgehoben werden können. Ist das Luftproblem damit gelöst?









Mehr als zehn Jahre nach ihrer Einführung verlieren die Umweltplaketten in Rot, Gelb und Grün immer mehr ihren Sinn. Im kommenden Jahr sollen die Umweltzonen in gleich zwei baden-württembergischen Großstädten, Karlsruhe und Heidelberg, sowie in sechs Gemeinden aufgehoben werden. Hintergrund ist, dass die Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstaub (PM10) eingehalten werden.