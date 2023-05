1 So sehen die Schilder aus, die auf das Euro-5-Diesel-Fahrverbot in der kleinen Umweltzone hinweisen. Foto: dpa/Marijan Murat

Wie geht es weiter mit dem Fahrverbot für Euro-5-Diesel in der kleinen Umweltzone in Stuttgart? Eine Studie hält dies für nötig, um die Stickstoffdioxid-Grenzwerte einzuhalten. Doch das Land will das weiterhin verhindern.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Ist es nun eine gute oder eine schlechte Nachricht? Um den Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO2) pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel einzuhalten, ist zwar das Euro-5-Diesel-Fahrverbot in der kleinen Umweltzone nötig, aber dies würde ausreichen. Eine Ausweitung auf das gesamte Stadtgebiet, wo schon seit 1. Januar 2019 ein Fahrverbot für Euro-4-Diesel und schlechter gilt, wäre also nicht nötig. Das ist das Ergebnis einer Prognose zur Luftbelastung in Stuttgart, die Experten im Auftrag des Regierungspräsidiums erstellten.