Umweltvorgaben: Merz begrüßt geplanten Kurswechsel beim Verbrenner-Aus

Ab 2035 könnten in der EU weiterhin Verbrenner zugelassen werden – aber nur unter Bedingungen. Bundeskanzler Merz unterstützt die Pläne.
Heidelberg - Bundeskanzler Friedrich Merz begrüßt den geplanten Kurswechsel der EU-Kommission beim Verbrenner-Aus. Merz sagte in Heidelberg: "Wir stellen die Ziele nicht infrage, aber wir müssen einen anderen Weg gehen hin zum Ziel." Diesen werde die Kommission nach Einschätzung der Bundesregierung in der nächsten Woche wohl gehen, nach allem, was man bisher höre, so Merz.