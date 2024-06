9 Die Feuerwehr richtete Ölsperren ein. Foto: 7aktuell/Kevin Lermer

Einem Angler fallen am Dienstag an der Murr beißender Geruch und Ölschlieren an der Wasseroberfläche auf. Er alarmiert die Behörden. Die Feuerwehr richtet Ölsperren ein.











Einem Angler sind am Dienstag gegen 20.50 Uhr in Oppenweiler stechender Geruch und Ölschlieren an der Wasseroberfläche der Murr aufgefallen, worauf er die Polizei informierte. Nach deren ersten Erkenntnissen ist Altöl über einen Regenwassereinlaufschacht entsorgt worden, wodurch das Öl in die Murr floss. Die Feuerwehr Backnang richtete laut Polizei daraufhin an mehreren Stellen Ölsperren ein. Für diese Maßnahmen musste die Straße von der Einmündung Plattenwaldallee bis zur Einmündung B 14 bei Oppenweiler zeitweise einseitig gesperrt werden.