Umweltskandal: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Treibhausgas-Leck

Das Treibhausgas-Leck bei der Firma Solvay beschäftigt nun auch die Justiz. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Ermittlungen aufgenommen – aber noch keinen Tatverdächtigen im Blick.
Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat wegen der Treibhausgas-Emissionen beim Chemiekonzern Solvay Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen. Eine Sprecherin der Behörde bestätigte einen Bericht des „Spiegels“. Es werde ein Anfangsverdacht wegen Luftverunreinigung und wegen Aufsichtspflichtverletzung gegen Unbekannt geprüft, teilte sie mit. Das Verfahren sei von der Staatsanwaltschaft Heilbronn übernommen worden. Es gehe um mögliche Aufsichtspflichtverletzungen im Betrieb. Die Deutsche Umwelthilfe hatte im Dezember Strafanzeige gegen verantwortliche Vertreter des Chemiekonzerns gestellt.