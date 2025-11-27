Umweltschutz: Weg von der Wegwerf-Gesellschaft

1 Beim Recycling werden wichtige Rohstoffe wiedergewonnen. In Zeiten der knappen Ressourcen ist das entscheidender Faktor für die Industrie. Foto: picture alliance/dpa

In Europa landen zu viele wertvolle Rohstoffe im Müll. Gezieltes Recycling ist deshalb nicht nur eine Frage des Umweltschutzes, kommentiert unser Autor Knut Krohn.











Die EU gibt sich in Sachen Recycling gerne fortschrittlich. Immer neue Gesetze werden in Brüssel in Sachen Abfallvermeidung ersonnen, doch die Müllberge in Europa werden nicht kleiner – sie wachsen. Trotz aller Vorgaben und Appelle landet noch immer zu viel Abfall auf den Deponien. Verstärkt wird diese Entwicklung durch den ausufernden Versandhandel über das Internet. Der Gipfel der Ignoranz ist in diesem Sinne die sogenannte Fast-Fashion. Das sind jene Kleidungsstücke, die auf asiatischen Billig-Plattformen gekauft, oft nur einmal getragen werden und dann in der Abfalltonne landen. Jeder von uns ist also aufgefordert, weniger Müll zu produzieren.