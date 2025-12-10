Umweltschutz in Baden-Württemberg: Weniger Pestizide – ist das Land auf einem guten Weg?

Das Land will die Menge an Spritzmitteln bis 2030 um 40 bis 50 Prozent senken. Das Agrarministerium sieht Fortschritte, Naturschützer erkennen gar keine echte Absenkung.
Zum fünften Mal hat das Agrarministerium einen Pestizidbericht vorgelegt: Danach ist die Menge an Spritzmitteln im Land im Jahr 2023 gegenüber dem Basiswert um zwölf Prozent gesunken. Konkret wurden 1963 Tonnen an Pestizid-Wirkstoffen ausgebracht. In den Vorjahren schwankten die Reduzierungen zwischen fünf und 13 Prozent. Der Basiswert besteht aus dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019.